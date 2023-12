Diego Alemão faz acordo de R$ 10 mil com MP por caso de posse ilegal de arma

Preso em setembro deste ano por posse ilegal de arma de fogo, o ex-BBB Diego Bissolotti Gasques, mais conhecido como Diego Alemão, firmou acordo com o Ministério Público do Rio (MPRJ) e aceitou pagar multa no valor de R$ 10 mil para encerrar o processo na Justiça. As informações são do g1.

O acordo, firmado no fim de novembro, depende ainda da homologação da Justiça, que deve marcar uma audiência. Se aceito, o pagamento encerra o caso.

A transação penal é um acordo cabível em casos de infrações menores, como a omissão de socorro (exceto em omissões que resultem em morte). O dinheiro da multa será destinado ao Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Internação após prisão

Diego Alemão foi preso após ser flagrado com uma arma dentro de um táxi no Leblon, no fim de setembro. Ele foi solto após pagar fiança e foi internado em uma clínica de reabilitação no mesmo dia.

Após 16 dias de internação, o empresário viajou para a Califórnia, nos Estados Unidos, em busca de um tratamento especializado contra a dependência química, e permanece recebendo cuidados desde então.

Depois do período nos Estados Unidos, Diego Alemão voltará ao Brasil para dar prosseguimento ao tratamento, segundo informou o advogado na época.