Zé Neto segue internado, mas 'sob controle' após acidente, diz esposa

Natália Toscano, mulher do cantor Zé Neto, deu atualização sobre o estado de saúde do marido, na noite da última segunda-feira (30/9). O sertanejo bateu a cabeça em uma armação de ferro quando andava em um veículo utilitário multitarefas (UTV), no rancho do companheiro de carreira. Com isso, precisou levar 54 pontos na cabeça e segue internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

“Minha sogra tá com o Zé e ele vai ficar mais um pouquinho lá [internado no hospital] por conta da dor, mas está tudo sob controle, é só precaução mesmo… É o momento de eu cuidar da minha família… Peguei umas roupas para levar [para o hospital] e graças a Deus mais um milagre nas nossas vidas”, afirmou Natália em publicação no Instagram.

Ela estava no hospital com o marido, mas foi para casa ver o casal de filhos deles e aproveitou para levar algumas roupas para o hospital.

O acidente aconteceu no último sábado (28), em Fronteira, no rancho de Cristiano e esposa, Paula Vaccari.

Em fotos na rede social, Zé Neto mostrou que o ferimento vai da sobrancelha até a parte de trás da orelha, passando por cima da cabeça.