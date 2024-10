Atriz do dorama 'A Lição', da Netflix, morre aos 52 anos na Coreia do Sul

Conhecida por integrar o elenco do dorama sul-coreano "A Lição", distribuído no Brasil pela Netflix, a atriz Park Jia morreu aos 52 anos, na madrugada dessa segunda-feira (30), na Coreia do Sul. O óbito foi confirmado pela agência dela, Billions, que detalhou que a causa do falecimento foi um "infarto cerebral".

Aos portais locais Hani e Yonhap, a empresa, que também é conhecida como Blade Entertainment, explicou que a artista "desmaiou devido a um infarto cerebral e estava lutando contra isso no hospital, mas infelizmente, ela não se recuperou e morreu". O empreendimento lamentou a partida da profissional.

"BILLIONS lembrará para sempre da paixão pela atuação que Park Jia estimou até o fim. Mais uma vez, expressamos nossas mais profundas condolências por sua morte e sinceramente desejamos que ela descanse em paz."

O velório da atriz está previsto para acontecer durante a manhã da próxima quarta-feira (2), no salão funerário do hospital Asan Medical Center, localizado em Seul, capital sul-coreana, conforme informações do portal Soompi.

Jia ficou conhecida por seu papel como Jeong Mi-Hee, mãe da protagonista Moon Dong-eun, no dorama coreano de 2022, chamado de "A Lição", distribuído pela Netflix no Brasil.

Ela começou sua carreira de atriz em 1997, em "Killing Story" e "Maria's Inn". Em 2007, teve destaque no filme "Gidam", em que interpretou um espírito.