Beyoncé perde quase 1 milhão de seguidores após suposta ligação com o caso Diddy

Após internautas levantarem uma "teoria da conspiração" que Beyoncé estaria ligada ao caso Diddy, a cantora perdeu quase 1 milhão de seguidores no Instagram. A artista esteve na festa de 50 anos do rapper, em 2019. Jay-Z, marido da artista que conta com 315 milhões de seguidores, é amigo e parceiro do músico preso em diversas produções.

O rapper foi detido no último 16 de setembro acusado de tráfico sexual, violência sexual, associação ilícita e promoção da prostituição.

Embora não tenha ligação com as acusações, a polêmica envolvendo Diddy afetou negativamente a estrela. Conforme o site Not Just Analytics, que acompanha perfis do Instagram, a artista perdeu cerca de 920 mil seguidores.

Dona de hits, Beyoncé perdeu, desde março de 2024, quase quatro milhões de seguidores.

Prisão de Diddy

O rapper e empresário Sean Diddy Combs permanecerá preso enquanto aguarda julgamento por acusações de tráfico sexual, associação criminosa e promoção da prostituição. A decisão foi do juiz Andrew Carter, que negou um recurso apresentado pela defesa, no último dia 18 de setembro.

A Corte Federal de Manhattan recusou um pedido de pagamento de fiança de US$ 50 milhões, feita pela defesa do artista, para que ele pudesse responder às acusações em liberdade.

Diddy é alvo de várias ações civis que o caracterizam como um predador sexual violento, acusado de usar álcool e drogas para submeter suas vítimas. Suas residências foram alvo de buscas por agentes federais neste ano.

O artista nega veementemente todas as acusações contra ele. Embora não tenha grandes condenações, há muito tempo ele é citado em alegações de agressão física, que remontam aos anos 1990.

No final do ano passado, as acusações aumentaram após a cantora Cassie, cujo nome verdadeiro é Casandra Ventura, alegar que Combs a submeteu a mais de uma década de coerção por meio de força física e drogas, além de um estupro em 2018.