Gavin Creel, estrela da Broadway, morre aos 48 anos

Gavin Creel, 48, estrela da Broadway, morreu em casa, em Manhattan, nesta segunda-feira (30). O ator ficou conhecido por atuar em "Totally Trendy Millie", "Hair", "She Loves Me" e "Hiya, Dolly!". A informação foi divulgada pelo New York Times.

Conforme o jornal americano, o artista estava tratando da saúde no Memorial Sloan Kettering, em Nova York, após ser diagnosticado com câncer em julho — sarcoma metastático melanótico da bainha do nervo periférico.

Veterano de 20 anos na Broadway, Creel ganhou o primeiro Tony Award em 2017 de melhor ator coadjuvante em um musical por "Hello, Dolly", e foi indicado antes disso em 2009 por "Hair" e em 2002 por "Thoroughly Modern Millie".

Creel também ganhou um Grammy em 2023 de melhor álbum de teatro musical pelo revival da Broadway de "Into the Woods", de Stephen Sondheim.

Por originar o papel de Élder Price em "O Livro de Mórmon" no West End, ele ganhou o Prêmio Laurence Olivier em 2014l.