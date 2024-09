Evaristo Costa perde 22kg e comenta rotina vivendo com doença de Crohn: 'Definhando'

Diagnosticado em 2021 com doença de Crohn, Evaristo Costa, de 48 anos, deu detalhes sobre o convívio com a condição médica. Em entrevista ao PodCringe, o jornalista revelou que perdeu 22 kg em pouco tempo devido a uma crise da doença. O ex-apresentado do Jornal Hoje disse ainda que se sente "definhando".

"Cheguei a 99 quilos, mas estava com 99 porque estava tomando corticoide, que incha demais. Os médicos chegaram à conclusão de que os corticoides não fazem efeito em mim […] aí cortaram o remédio. Perdi 22 quilos em três semanas", contou na última quinta-feira (26).

O apresentado destacou que o emagrecimento não vem de uma melhoria da qualidade de saúde. "Às vezes as pessoas falam assim: ‘Que legal, você tá bem magrinho, barriga chapadinha’. Mas não é um emagrecimento saudável. Estou totalmente desregulado por dentro, estou há um ano em crise. Descobri em 2021, ela deu uma estabilizada, mas voltou", relembrou.

Evaristo diz que a perda de peso devido à condição continua. "Todos os dias eu me sinto definhando. Perco meio quilo por dia… Posso comer qualquer coisa, mas não para dentro de mim. A alimentação não para dentro de mim. Ela sai de dentro de mim, então não me dá os nutrientes que preciso”, lamentou.

Além dos problemas de emagrecimento, o jornalismo também relatou que sua imunidade é baixa. "A última vez que fui internado foi por causa de uma infecção nas amígdalas que se transformou em uma sepse, porque eu estava com a imunidade no pé”, disse.

Doença de Crohn

A doença de Crohn é uma condição crônica que causa inflamação no trato gastrointestinal.

Segundo o Ministério da Saúde, a Doença de Crohn é uma doença inflamatória do trato gastrointestinal, que afeta predominantemente a parte inferior do intestino delgado (íleo) e intestino grosso (cólon), mas pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal.

Ela é chamada Doença de Crohn porque Burril B. Crohn foi o primeiro nome de um artigo de três autores, publicado em 1932, que descreveu a doença.