Qual a relação entre os irmãos Menendez e o grupo Menudo? Entenda

José Menendez, morto pelos filhos Lyle e Erik Menendez, já foi acusado de estupro por Roy Rosselló, ex-menudo. A história do crime ocorrido na família é retratada em 'Monstros: Irmãos Menendez - Assassinos dos Pais', nova minissérie da Netflix, lançada no último 19 de setembro.

A atração do streaming mostra José, na época vice-presidente executivo da gravadora RCA, assinando contrato com a banda de sucesso dos anos 1980. O empresário também foi responsável por disseminar o gênero latino, incluindo nomes como Duran Duran e Eurythmics.

Em 2023, no documentário "Menendez + Menudos: Boys Betrayed", Rosselló afirmou que foi abusado sexualmente quando tinha 14 anos, em 1984, quando viajou para uma casa da família do empresário em Nova Jersey. O artista, que hoje atua em missões religiosas, entrou na banda com 13 anos, em 1983.

Erik contou em documentário também que já havia visto Rosselló na sua casa, quando era criança. "Meu pai era um dos caras que estava escolhendo e selecionando os novos integrantes do grupo. Me lembro especificamente dele pegar uma das crianças e sair e dizer que queria falar com ela a sós. E eles foram para o quarto lá em cima. Francamente, para ser honesto, me sinto horrível. É triste saber que houve outra vítima do meu pai", disse à época.

'Monstros: Irmãos Menéndez - Assassinos dos Pais'

Baseada em uma história real, 'Monstros: Irmãos Menéndez - Assassinos dos Pais' revela detalhes da ação dos irmãos que assassinaram brutalmente os pais na mansão da família em Beverly Hills em 1989.

Lyle (Nicholas Alexander Chavez) e Erik Menendez (Cooper Koch) mataram os pais a tiros e, logo em seguida, ligaram para a emergência denunciando o crime como se tivessem acabado de encontrar os corpos da mãe, Kitty (Chloë Sevigny) e do pai, José (Javier Barden) na residência familiar.

À época do crime, os irmãos, de 18 e 21 anos, alegaram ter agido em legítima defesa. Eles revelaram episódios de abuso físico e emocional cometidos pelos pais durante anos, mas a Justiça não acatou a versão, argumentando que o crime foi motivado pela ganância da herança milionária dos pais.

A série também aborda o polêmico julgamento da dupla, que chamou a atenção da polícia pela ostentação após a morte das vítimas. Eles gastaram cerca de 700 mil dólares antes de serem condenados à prisão perpétua.

'Monstros: Irmãos Menendez' integra a antologia Monster, de Ryan Murphy, também autor de 'Dahmer: Um Canibal Americano' (2022).