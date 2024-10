Sandy faz homenagem de aniverário para o ex-marido, Lucas Lima: 'Melhor pai'

A cantora Sandy, de 40 anos, homenageou o ex-marido Lucas Lima, nesta sexta-feira (11), data do aniversário do músico. Na publicação, a filha do sertanejo Xororó destacou as qualidades do pai de seu filho, Theo, de 10 anos.

"Hoje é dia desse “cemporcentista” profissional, influencer barista, ator-modelo-dançarino, cantor, multi-instrumentista e melhor pai que você respeita! E eu desejo sonhos realizados e toda alegria que ele planta no mundo e que ele merece", escreveu.

A artista também parabenizou Mônica Benini, esposa de Junior Lima desde 2014, que também está fazendo aniversário. "Hoje também é dia dessa cunhadinha diva maravilhosa, mulher potente, criativa, livre, corajosa, super mãe e esposa, que merece toda poesia e tudo de mais lindo do mundo. Deixem aqui todo amor, carinho, respeito e muitas coisas bonitas que possam enfeitar o dia desses dois gauchinhos amados", escreveu.

Relembre término

Em setembro de 2023, Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento através das redes sociais. Segundo o texto, o término não foi motivado por brigas, mágoas ou traumas.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita", diz trecho do texto.