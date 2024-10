Penteados do 'dia do cabelo maluco' viralizam nas redes sociais; veja fotos

Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado neste sábado (12), uma nova tradição ganhou destaque durante esta semana em muitas escolas do Brasil: o Dia do Cabelo Maluco. Popular nos Estados Unidos, o "Crazy Hair Day" foi quem inspirou o movimento em solo brasileiro e vem tomando conta das redes sociais, onde pais compartilham os penteados mais criativos de seus filhos.

Legenda: Até os animais ganham vida na imaginação dos pais e das crianças no "Dia do Cabelo Maluco" Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na semana do Dia das Crianças, os pequenos são incentivados a explorar a criatividade ao máximo durante o Dia do Cabelo Maluco, além do estímulo que recebem para desenvolver penteados extravagantes e inusitados, com o auxílio dos pais.

Legenda: Os pequenos se divertem com o resultado dos penteados Foto: Reprodução/Redes Sociais

Muitos usam uma combinação de gel, glitter, tintas coloridas, brinquedos e acessórios, transformando seus cabelos em verdadeiras obras de arte.

Legenda: Pais arquitetos desenvolvem penteado do "Peixe Maluco", que solta bolhas de sabão Foto: Reprodução/Redes Sociais

Nas redes sociais os pais compartilham o processo de produção dos penteados. Muitos acordam mais cedo para executar as ideais mais criativas possíveis e dão vida aos penteados.

Famosos também entraram na nova onda

A apresentadora Eliana foi uma das mães que não escapou de usar toda a sua criatividade para desenvolver um penteado "maluco" para sua filha Manu, de 7 anos. Para o cabelo da caçula, a apresentadora usou uma caixa de macarrão instantâneo e dois hashis. Com alguns fios para o lado de fora, o efeito dá a impressão que o cabelo é um macarrão.

A atriz Sheron Menezzes também encantou seus seguidores ao compartilhar o penteado que fez em seu filho Benjamin, de 6 anos, para celebrar o Dia do Cabelo Maluco. Em seu Instagram, Sheron fez uma publicação explicando que a ideia do penteado surgiu do filme "Trolls".

"Hoje é Dia de Cabelo Maluco na escola e a mamãe está enlouquecida. Vamos fazer o cabelo de Trolls", disse a atriz.