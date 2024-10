Tomorrowland Brasil: veja programação desta sexta (11) e onde assistir ao vivo

Os fãs de música eletrônica irão “se eletrizar” com a volta do festival Tomorrowland Brasil. A edição de 2024 começa nesta sexta-feira (11) e seguirá até domingo (13) no Parque Maeda em Itu, município de São Paulo.

Com expectativa de atrair mais de 200 mil pessoas, como na edição do ano passado, o Tomorrowland Brasil 2024 terá como tema "Adescendo", descrito pela produção do evento como a representação musical de uma história mística de amor, união e magia.

Mais de 150 artistas vão tocar em cinco palcos diferentes, destinados para todos os públicos. Entre os gêneros musicais presentes no festival, se destacam o progressive, trance, psytrance, melodic house & techno, Latin house, hard techno e drum 'n' bass.

No meio do line-up de músicos internacionais, há uma parcela de brasileiros que também levarão o ritmo eletrônico para o público do Tomorrowland Brasil. Entre eles estão Alok, ANNA, Bhaskar, e Vintage Culture, além de Cat Dealers, Deadline, Dubdogz, Illusionize e Vegas.

Onde assistir o Tomorrowland Brasil 2024?

O Globoplay e o Multishow farão a transmissão ao vivo de todos os dias de festival. No serviço de streaming da Globo, as atrações começam a partir das 18h30 para não assinantes. Já no canal por assinatura, a transmissão começa às 21h45 nesta sexta e às 19h35 nos dias 12 e 13 de outubro.

Veja line-up completa dos palcos para esta sexta-feira

MAINSTAGE

13h - Jessica Brankka

14h30 - Mariana Bo

15h30 - Dubdogz

16h35 - Carola

17h40 - Yves V

18h40 - B Jones

19h40 - Sunnery James & Ryan Marciano

20h45 - Afrojack

21h50 - ANNA

22h50 - Armin van Buuren

23h50 - Hardwell

CORE

13h - Due

14h30 - Gop Tun DJs

16h - Dino Lenny

17h30 - Cormac

19h - Dan Shake

21h - Eliza Rose

23h - Bonobo (DJ Set)

TULIP

13h - JP Castro

14h30 - Riascode

16h - Pretty Pink

17h30 - Mees Salomé

19h - Nils Hoffmann

20h30 - Cristoph

22h - D-Nox

23h30 - Jan Blomqvist

YOUPHORIA

14h - Fernanda Pistelli

15h - Ekanta & Swarup

16h - Wrecked Machines

17h - Freedom Fighters

18h - Liquid Soul

19h - Neelix

20h - Vegas

21h - Blastoyz

22h - Giorgia Angiuli

23h - MANDY

FREEDOM

13h - Fatsync

14h30 - Brisotti & Viot

16h - Capoon

17h30 - Bhaskar

19h - Moritz Hofbauer

21h - Bakermat

23h - Boris Brejcha