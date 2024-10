TV Globo anuncia novo telejornal nas manhãs de sábado em 2025

A TV Globo anunciou a introdução de um novo telejornal na grade da emissora. Intitulado "Bom Dia Sábado", o novo programa irá ao ar em fevereiro de 2025. As informações foram divulgadas no G1, na manhã desta quinta-feira (10).

O jornalístico será apresentado por Sabina Simonato e Marcelo Pereira em estúdio de São Paulo, com a participação ao vivo de repórteres de diferentes afiliadas do Brasil, trazendo as notícias mais atualizadas e de interesse do público.

A proposta do telejornal é ser um programa leve, descontraído e dinâmico, com foco nas cidades e temas que se aproximam da vida cotidiana das pessoas.

Conforme a emissora, o "Bom Dia Sábado" vai ao ar em rede para quase todas as praças do País. Outras terão versões locais do jornal e outras ainda terão formato híbrido.

Nova programação dos sábados

Ainda segundo o portal de notícias da TV Globo, a nova programação matinal dos sábados trará, ainda, outras novidades. O dia começa com uma reprise especial do "Globo Rural", seguida pelo novo telejornal "Bom Dia Sábado".

Logo depois vem o "Pequenas Empresas & Grandes Negócios", que passa a ser exibido aos sábados, e as manhãs terminam com entretenimento, música, diversão, entrevistas com convidados e muitas dicas no "É de Casa", que volta ao horário original, pré-pandemia.