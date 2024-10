Cíntia Chagas pediu divórcio de Lucas Bove após denúncias de agressão e ameaça

A influenciadora Cíntia Chagas, famosa nas redes sociais pelo conteúdo conservador destinado a mulheres, encerrou o casamento com o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP) após denúncias de abuso psicológico, ameaça e violência doméstica. A relação acabou em agosto deste ano, três meses depois do matrimônio e dois anos do início do namoro.

As informações, divulgadas pelo Portal LeoDias, são de que ela solicitou medida protetiva ainda no mês passado após várias agressões físicas. Segundo Cíntia, ela estava em um relacionamento tóxico. A influenciadora acusou o ex-marido de ser "possessivo, ciumento e controlador".

Um dos casos relatados por Cíntia conta que Lucas Bove teria arremessado uma faca na perna da então esposa. Em outra ocasião, ele chegou a atirar uma garrafa d'água contra a youtuber, afirmando que queimaria as coisas dela.

Motivos do término

Inicialmente, Cíntia não revelou quais os motivos do fim do relacionamento, mas no dia 29 de setembro gravou uma série de vídeos explicando a situação.

"Mantive-me calada acerca dos motivos pelos quais pedi o divórcio, pois creio na importância do silêncio em momentos de dor. Todavia, uma parcela considerável de pessoas vem me atacando, em todas as redes sociais, até hoje", comentou Cíntia.

Cíntia explicou que as críticas citavam a falta de filhos como motivo para fim do casamento. Além disso, outros seguidores chegaram a questionar a relação da influenciadora com a religião católica.

"Para que os ataques cessem, não vejo saída a não ser afirmar que precisei pedir o divórcio em decorrência de uma situação grave, lamentável e triste. Estou tentando passar por isso com alguma leveza… Com dignidade e com a devida compostura. Sou forte, mas tenho limites. Por favor, parem", finalizou ela.