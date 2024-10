Influenciadora do Tiktok relata crescimento do maxilar após uso de chicletes de nicotina

Com pouco mais de 51 mil seguidores no TikTok, Carol Ribeiro, de 30 anos, viu sua estrutura óssea mudar após fazer o constante de chicletes de nicotina. O momento em que narra o crescimento de seu maxilar viralizou na rede social, nesta sexta-feira (11). A influenciadora passou a utilizar as gomas de mascar para acabar com o vício em vapes.

"E eu que parei de fumar e fiquei viciada em chiclete e não contava com a chance do meu maxilar dobrar de tamanho", escreveu na publicação. A influenciadora também foi diagnosticada com bruxismo. Além do maxilar inflamado, Cacá também está com alguns dentes rachados.

No vídeo, Cacá, como se intitula nas redes sociais, também compartilhou seu "antes" e depois. "Tudo começou quando fui fazer o meu botox de rotina. Já tinha notado, há 5 meses, que o meu rosto estava cada vez mais inchado. A sensação que eu tinha não era que o meu maxilar estava quadrado, mas sim que meu rosto estava maior, como se eu estivesse engordando. A situação ficou mais estranha quando eu percebi que, na verdade, eu estava perdendo peso", disse à revista Marie Claire.

A influenciadora ainda explica que o crescimento do maxilar havia sido notado por uma profissional que aplicava seu Botox de rotina. Cacá não culpava os chicletes e achava que estava com bruxismo. "Até que lembrei que eu estava parando de fumar e, por esse motivo, mascando diversos chicletes por dia, há uns bons anos, algo que estava me deixando com dor e até com movimentos mais limitados nesta região", explicou.

Morando na Austrália, Carol não conseguiu buscar a ajuda de saúde necessária. "Não tinha certeza do que pensar, ainda estava na dúvida se não era algum outro problema. Eu fui diagnosticada recentemente com endometriose, pensei que poderia ser alguma questão de saúde relacionado a isso, mas como na Austrália o acesso à saúde é muito diferente e complicado", continuou.

'Estava acabando com a minha saúde'

Carol começou a fumar com 20 anos e aos 25 iniciou o uso de cigarros eletrônicos. Ela descreve que o uso dos vapes lhe causava diversos sintomas.

"Quando comecei a mascar os chicletes, eu não fumava mais cigarro, mas sim vape. Os chicletes me ajudaram muito com o vape, que é um hábito até pior que o cigarro. Estava acabando com a minha saúde, e eu sabia disso, tinha plena noção. O chiclete foi uma muleta, e ainda bem. De fato, consegui largar o vape", afirmou.

A influenciadora ainda descreve que ainda tem recaídas com o cigarro tradicional, mas garante que não comum ao hábito antigo. "Não tenho a necessidade de fumar todos os dias ou o tempo todo. Com o vape, às vezes acordava no meio da noite para fumar. Sentia dores no peito, não tinha mais a mesma energia e tinha muito catarro acumulado na minha garganta", concluiu.