Duda Nagle relembra morte do pai em trágico acidente de carro: 'Cena de guerra'

O ator Duda Nagle relembrou em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", a morte de seu pai, o engenheiro Rogério Marques, 54, em um trágico acidente de carro em 2002. À época, eles faziam uma viagem em família para o Dia dos Pais, e o artista tinha apenas 18 anos, momento que ele descreveu como "cena de guerra".

Eles voltavam da casa do irmão mais novo de Duda em Araruama, no Rio de Janeiro, quando na estrada, à noite, o carro atropelou um cavalo.

O impacto foi todo no lado do motorista, segundo Duda: "Era um Uno Mille, carro baixinho, e o cavalo alto, o capô bateu nas pernas dele, e o peso do animal mesmo veio certinho no para-brisa, e aí foi traumatismo craniano exposto. Meu irmão do meio estava no banco de trás deitado, e eu no carona, cochilando. Meu pai pediu pra eu segurar a Coca-Cola dele, e eu pensei, 'pô, me acordou pra isso?'. Tentei dormir de novo e rolou o acidente, uma loucura".

Veja também Zoeira Justin e Hailey Bieber celebram o Halloween com o filho Jack Blues e fantasias da 'Kim Possible' Zoeira Felipe Titto vende mansão de R$ 30 milhões por falta de espaço para criar animais

Ator prestou primeiros socorros

Duda contou ainda que fez os primeiros socorros, como massagem cardíaca e respiração boca a boca: "Era cena de guerra, ele faleceu assim, na hora".

"Foi uma viagem cheia de símbolos pra mim. Tive a conversa de homem pra homem, contando meus planos, e ele ter aprovado, foi muito importante. Ele gostou da ideia, e meses depois, não sei precisar essa coisa de tempo, porque essa fase pra mim foi muito embaçada, lembrando do acidente toda hora", relata.