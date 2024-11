Justin e Hailey Bieber celebram o Halloween com o filho Jack Blues e fantasias da 'Kim Possible'

O cantor Justin Bieber e a modelo Hailey Bieber proporcionaram o primeiro Halloween ao pequeno Jack Blues, filho deles de dois meses. O casal fez questão de vestir fantasias e não deixar a tradicional festa norte-americana passar em branco.

Para isso, os dois se fantasiaram de “Ron” e “Kim Possible” da famosa série de animação da Disney, “Kim Possible”. A dupla combinou as roupas pretas e até mesmo o cinto de utilidades da dupla do programa.

Por sua vez, Jack não ficou de fora do momento. O bebê estava vestido com um macacão rosa, representando o “Rufus”, o rato-toupeira pelado de estimação de Ron na série.

Casados desde 2018, eles anunciaram o nascimento do primeiro filho em agosto deste ano. A gravidez foi divulgada em maio, quando Hailey já estava com seis meses. A modelo disse ter utilizado “roupas largas” para “esconder” a gestação nesse período.

VEJA AS FOTOS DO HALLOWEEN DE JUSTIN, HAILEY E JACK:

Paixão de fã que virou casamento

O relacionamento do casal começou com uma amizade. A modelo era muito fã do cantor antes de se tornar amiga. Em 2009, Hailey Baldwin conheceu Justin Bieber, então com 15 anos, com a ajuda do pai, o ator Stephen Baldwin.

Eles tiveram um segundo encontro em 2011, na estreia do documentário "Never Say Never". Em 2014, começaram a ser vistos juntos em público, gerando rumores de romance — especialmente após o término de Justin com Selena Gomez no final do ano.

Em 2015, após um período de férias juntos e uma foto de beijo publicada por Justin, os rumores se intensificaram. Em 2016, o casal começou a se conhecer melhor, mas Hailey afirmou que o relacionamento não era exclusivo. Em agosto daquele ano, eles decidiram se separar para lidar com questões pessoais.

A reconciliação aconteceu em 2018, quando Justin anunciou o noivado com uma declaração carinhosa no Instagram. O casal se casou no civil em Nova York no mesmo ano.