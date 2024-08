Entenda o significado por trás do nome do primeiro filho de Justin Bieber e Hailey

Primeiro filho do cantor Justin Bieber e da modelo Hailey Bieber, o pequeno Jack Blues Bieber traz no nome, ao mesmo tempo, uma homenagem e uma tradição familiar. A chegada do primogênito foi confirmada nas redes sociais, na última sexta-feira (23).

Conforme divulgado pela revista People, Bieber decidiu homenagear o pai, Jeremy Jack Bieber, dando o seu nome do meio para o recém-nascido. Nos últimos anos, os dois conseguiram construir uma relação de proximidade, pois Jack vive separado da mãe do artista, Pattie Mallette.

Veja também Zoeira Mãe de Virginia cita ‘inveja’ de Emily Garcia, que rebate: ‘Criando rivalidade entre duas mulheres’ Zoeira Preta Gil relata rotina no hospital após retomar quimioterapia: 'Não mexe comigo que não ando só'

Além disso, o astro do pop optou por seguir uma tradição da família para nomear o filho. Ele, o pai e dois de seus irmãos – Jazmyn Bieber e Jaxon Bieber – possuem as iniciais “JB”.

Casados desde 2018, eles anunciaram a chegada do primeiro filho em uma postagem com a foto do pé do bebê. A gravidez foi divulgada em maio deste ano, quando Hailey já estava com seis meses. A modelo disse ter utilizado “roupas largas” para “esconder” a gestação nesse período.

Veja postagem:

Paixão de fã que virou casamento

O relacionamento do casal começou com uma amizade. A modelo era muito fã do cantor antes de se tornar amiga. Em 2009, Hailey Baldwin conheceu Justin Bieber, então com 15 anos, com a ajuda do pai, o ator Stephen Baldwin.

Eles tiveram um segundo encontro em 2011, na estreia do documentário "Never Say Never". Em 2014, começaram a ser vistos juntos em público, gerando rumores de romance — especialmente após o término de Justin com Selena Gomez no final do ano.

Em 2015, após um período de férias juntos e uma foto de beijo publicada por Justin, os rumores se intensificaram. Em 2016, o casal começou a se conhecer melhor, mas Hailey afirmou que o relacionamento não era exclusivo. Em agosto daquele ano, eles decidiram se separar para lidar com questões pessoais.

A reconciliação aconteceu em 2018, quando Justin anunciou o noivado com uma declaração carinhosa no Instagram. O casal se casou no civil em Nova York no mesmo ano.