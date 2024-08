Mãe de Virginia cita ‘inveja’ de Emily Garcia, que rebate: ‘Criando rivalidade entre duas mulheres’

Margareth Serrão, mãe de Vírginia Fonseca, participou do programa apresentado pela influenciadora no SBT, nesse sábado (25). Durante o "Sabadou com Virginia", a sogra do cantor Zé Felipe citou Emily Garcia ao ser questionada se já tinha pedido para a filha se afastar de alguém.

"Eu já sugeri várias pessoas, já senti muita gente, inveja e tudo. Mas uma pessoa eu vou falar aqui, porque ela sabe bem disso e tal, mas também porque ela causou: Emily Garcia", relatou Serrão, causando reações de Virginia. Então, a mãe da apresentadora explicou que tudo começou durante um projeto com o influenciador Pedro Rezende que, segundo ela, chegou a se relacionar com Garcia.

“Como o Rezende gostou das gravações da Virginia, chamou a Virginia de novo e causou um certo ciúme da parte dela. E ela começou a incentivar os fã-clubes a descer o pau na Virginia na internet. Os fã-clubes da Virginia mandaram para mim os prints, as provas. E aí eu fui e falei com a Virginia, fui e joguei no ventilador, falei para o Rezende, e aí houve uma treta. E eu falei: 'afasta dessa menina, porque ela tem inveja de você, ela tá com ciúme de você, se afasta dela, ela não é sua amiga”, relatou Serrão.

EMILY REBATE

Após a repercussão, Emily Garcia publicou um texto nas redes sociais respondendo às críticas. A influenciadora disse que o comentário remonta a uma “conversa aleatória de 7 anos atrás”.

“Já falaram de mim uma outra vez, com um assunto aleatório e sem sentido. Deixei pra lá... agora novamente, um assunto aleatório, desnecessário, sem pé nem cabeça, criando rivalidade/atrito/conflito entre duas mães/mulheres, onde não existe. Enfim, também não quero nem entender o motivo e nem me interessa. A boca fala o que o coração tá cheio”, ressaltou Garcia.

A influenciadora finalizou as publicações sobre a relação entre as duas em tom enigmático. “Se eu realmente tivesse 'inveja' da sua filha e quisesse prejudicá-la, falaria para o mundo o que quase ninguém sabe, apenas desconfiam que pra mim é a maior 'falsidade' e DESLEALDADE de todas! Sua filha sabe do que eu estou falando, acho que agora vocês se silenciam.”