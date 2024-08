Grávida do 3º filho, Virgínia Fonseca mostra mãos e pés inchados

Grávida do terceiro filho, José Leonardo, a influenciadora digital e apresentadora Virgínia Fonseca mostrou nas redes sociais, nesta quarta-feira (21), que acordou com as mãos e os pés inchados.

“Bom dia! Ó quem acordou com o pé inchado. Não tá dos mais inchados, mas tá inchado. Mão inchada também e vamos nessa... Já tá desinchando, mas não consigo fechar [a mão]”, disse ela nos Stories.

Virgínia já está no final da gravidez, por volta da 38ª semana de gestação. O bebê deve nascer a qualquer momento.

A influenciadora já é mãe de Maria Alice e Maria Flor, ambas do relacionamento com o cantor Zé Felipe. As duas primeiras filhas do casal nasceram via cesárea marcada, o que também deve acontecer com José Leonardo.

Recentemente, Virgínia verbalizou durante seu programa no SBT que José Leonardo seria o último filho do casal.