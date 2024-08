Mãe de Virgínia descobre lesão grave após cair nos estúdios do SBT

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, descobriu uma lesão grave após se acidentar nos estúdios do SBT, onde trabalha integrando o elenco do programa da filha, o Sabadou. Foi a própria influenciadora que contou sobre o incidente nesta quarta-feira (7).

“Vocês lembram do tombo da Margaretona lá no SBT? Ela foi no ambulatório do SBT e o pessoal falou assim: ‘Margara, vai no médico’. Foi?”, perguntou a apresentadora à mãe, que estava com ela na gravação.

“Fui, depois de 15 dias”, respondeu Margareth. “Foi porque tava sentindo dor aqui [no peito]. O que descobriu?”, continuou Virginia. “Fratura na costela. Na costela número três. Não tava aguentando de dor e fui no hospital hoje”, explicou a sogra de Zé Felipe.

Segundo Serrão, a queda ocorreu enquanto ela se distraiu mexendo no celular ao andar pelos estúdios do SBT e não viu uma barra de ferro que estava no caminho. “Cai de joelho e [amorteci] com o cotovelo. Ainda bem! Porque, senão, eu ia bater a minha cara [no chão]", lembrou.

Queda

O tombo de Margareth aconteceu no dia 26 de julho, mas ela não deu muita importância, até que a dor começou a aumentar. Foi então que a avó de Maria Alice e Maria Flor percebeu que poderia ter acontecido algo mais grave e buscou um diagnóstico.

“Achei que ia passar. Mas aqui [mostrando o peito] ficou roxo da pressão que eu fiz [ao cair]. Eu não tinha batido em nada e fiquei com essa dorzinha, achando que ia passar, desde aquela época", contou Margareth.

Ela completou: "Só que ficou inchado, a dor apertando, apertando e resolvi ir ver o que era. Fiz uma tomografia e deu uma fratura, pequena, no osso três da costela. Tá melhorando”, concluiu Margareth Serrão".

A mãe da influenciadora destacou ainda que a orientação da médica foi ficar de repouso, fazendo pouco esforço, e não pegar peso. Margareth precisa ainda tomar alguns antibióticos receitados, já que a região da fratura não tem como ser enfaixada ou engessada para ajudar no tratamento.