Viih Tube rebate desabafo do pai sobre relação: 'Nunca tivemos um relacionamento 100% fácil'

A influenciadora Viih Tube desabafou sobre a relação com o pai, Fabiano Moraes, após ele ter exposto problemas com a filha. Fabiano lamentou a falta de contato com Viih, que aproveitou para rebater como os dois nunca tiveram relacionamento "100% próximo e saudável".

Fabiano chegou aos 51 anos na quinta-feira (31) e deu detalhes sobre a saúde mental nos últimos tempos. "Hoje, eu não quero pedir absolutamente nada, apenas agradecer pela saúde e vida da minha filha Vitória, meus netos e minha família. Mesmo sem contato, Vitória, saiba que, em nenhum dia sequer, você saiu das minhas orações e do meu coração, você é meu maior presente, filha!", disse ele.

Viih Tube, que está grávida do pequeno Ravi, não deixou a situação passar despercebida. Segundo o pai, os dois estão sem se falar há meses, mas tudo tem acontecido por motivos bem íntimos.

"Sempre acreditei que assuntos de família e relacionamentos devem ser resolvidos em casa, longe das câmeras. Mas, a partir do momento em que alguém expõe algo pessoal na internet e envolve você, sinto-me praticamente obrigada a me manifestar", começou ela.

A influenciadora comentou que a relação entre os dois nunca foi próxima, apesar do que era mostrado nas redes sociais. "Nunca tivemos um relacionamento 100% fácil, saudável ou tão próximo quanto parecia. Quem olhava de fora via viagens, fotos e acreditava que éramos muito conectados. Porém, não era assim", disse ela, pedindo em seguida para parar de ser exposta pelo pai.

Durante o comentário, Vihh pontuou que as ações do pai contribuíram para que a relação se desgastasse, lamentando se isso fazia da situação algo ainda mais difícil para ele. "Sinto muito se isso está sendo difícil para você. Tentei muito pelo nosso relacionamento, e você sabe disso. No final, tudo o que eu recebi foi dor e decepção. Só estou falando agora porque cansei de ver essa história romantizada", continuou.

No restante dos vídeos, ela ressaltou ter uma relação mais próxima da mãe e ainda teria tentado algo semelhante com o pai, mas sem sucesso. Depois da terapia, ela revelou, conseguiu entender de onde vinha a culpa da situação.

"Espero, de coração, que os sites e as pessoas que estão comentando não deem mais palco para essa exposição. É isso o que ele busca, a atenção e os cliques. Eu sei que ele se alimenta disso... tudo o que peço é respeito. Vocês não sabem de tudo o que está por trás, das mágoas e das tentativas frustradas. Cansei. Tudo o que eu quero hoje é ter ao meu redor apenas relações verdadeiras, que realmente me fazem bem", finalizou.