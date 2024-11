Felipe Titto vende mansão de R$ 30 milhões por falta de espaço para criar animais

O ator Felipe Titto, de 38 anos, causou repercussão nas redes sociais nesta semana após vender sua mansão, avaliada em R$ 30 milhões, localizada na região da Granja Vianna, em São Paulo. Segundo relato do artista nessa quinta-feira (31), a principal razão da venda foi porque ele precisava de "mais espaço" apesar de o imóvel ser "muito grande". Ele citou que a criação de seus animais também foi determinante para a mudança.

"Muita gente foi impactada com a notícia de que botei minha casa para vender. Eu tô mudando exclusivamente para uma questão de espaço, porque no condomínio que eu moro, apesar da casa ser bem grande, não tenho espaço suficiente para ter os bichos que eu quero ter, bichos maiores", disse ele.

O empresário ainda mostrou imagens do novo lote que comprou para morar. Ele demonstrou a vontade de viver em um local mais tranquilo, afastado da grande cidade.

"Cavalo, boi, galinha... Todas as coisas que eu quero ter em casa e quero afastar um pouco mais, então eu tô indo um pouco mais para frente, um pouco mais afastado. Visitei o lote hoje de manhã, algumas coisas que eu tinha de burocracia para resolver", revelou.

Quem é Felipe Tito

Além de ator e apresentador, Felipe Titto é empresário. Ele estreou na televisão na série ‘A Diarista’, em 2004. No ano seguinte, ganhou papel de destaque e ficou famoso nacionalmente como o Marley de ‘Malhação’. Atuou nas novelas ‘Avenida Brasil’, ‘A Regra do Jogo’, ‘Amor à Vida’ e ‘A Dona do Pedaço. Voltou à ‘Malhação’ como o vilão Samurai.

Como apresentador, Felipe esteve no comando dos programas "Are You The One? Brasil" e "Ridículos", ambos na MTV Brasil. Em 2018, foi repórter do Vídeo Show, na TV Globo. Também participou ainda do Saltibum, do Caldeirão do Huck, em 2015, e da Dança dos Famosos do Domingão do Faustão, em 2020.