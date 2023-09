Sandy e Lucas Limas falam de divórcio no Altas Horas; veja horário do programa neste sábado (30)

Os cantores Sandy e Lucas Lima devem falar sobre a separação no Altas Horas deste sábado (30). O programa foi gravado um dia após o anúncio do divórcio.

Uma prévia do programa foi divulgada pelo apresentador Serginho Groisman. O pai de Sandy, Xororó, Thiaguinho, Vitor Kley e outros convidados também participam da atração.

Sandy cantará 'Meu Disfarce' com o pai e 'Areia' com o agora ex-marido, Lucas. A artista comentou a publicação de Serginho: "Foi lindo… só energia boa mesmo. Obrigada sempre, querido!

O programa será exibido a partir de 22h25, segundo a programação da TV Globo.

24 ANOS JUNTOS

Sandy e Lucas anunciaram a separação na última segunda-feira (25), após 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Os dois são pais de Theo, de 9 anos.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita", diz trecho do texto.