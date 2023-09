Geraldo Matheus, pai de Christiani Torloni, morre aos 93 anos: 'grata pela linda jornada'

O pai da atriz Christiane Torloni, Geraldo Matheus faleceu aos 93 anos na tarde desta sexta-feira (29), em hospital no Rio de Janeiro. Na noite de hoje, a atriz lamentou a morte do artista.

"Despeço-me do meu amado pai, Geraldo Matheus, grata pela linda jornada que trilhamos juntos. Grata pela Arte, Ética e Amor com que ele me abençoou. E como diz Oscar Wilde: 'O mistério do Amor é maior do que o mistério da Morte'", escreveu.

No dia 10 deste mês, ele tinha sofrido um infarto no miocárdio. Em nota ao gshow, a assessoria da família confirmou a informação, detalhando que ele faleceu de causas naturais.

O velório e o enterro de Geraldo Matheus serão realizados no sábado (30), no Rio de Janeiro. As cerimônias serão reservadas apenas para amigos e familiares.

Geraldo Matheus

O pai de Christiane era ator, diretor, produtor e autor. Além disso, Geraldo atuou como administrador teatral, fazendo parte da primeira turma de alunos da Escola de Arte Dramática de São Paulo, em 1948.

Ele dirigiu o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e o antigo Teatro Bloch. Geraldo deixou a filha, o filho Márcio Torloni e a esposa Monah Delacy.