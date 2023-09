Mãe de Kayky Brito divulga primeiras fotos do ator após alta

A mãe de Kayky Brito usou as redes sociais na noite desta sexta-feira (29) para compartilhar a primeiras foto do artista, vítima de um acidente de trânsito. Sandra Brito postou em seu perfil do Instagram o momento da alta hospitalar em que o ator aparece ao lado de familiares.

"Foram dias bem difíceis. Dias de muito choro, dias de muita tristeza, dias de decisões. Todas as manhãs eu acordava, chorava muito e conversa com Deus. Ele me acalmava e me levantava. Implorava para ele não soltar a mão do meu filho e assim ele fez", escreveu Sandra.

Kayky recebeu alta nesta sexta e seguirá tratamento em casa. O carioca estava internado desde o dia 2 setembro após ser atropelado na madrugada, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

ATROPELAMENTO

Em vídeo obtido pela polícia, Kayky atravessa a avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na altura do número 4.700, quando foi atropelado por um carro de passeio que trafegava pelo local. O ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Durante os primeiros atendimentos, Kayky apresentou problemas na respiração. No hospital, ele foi internado no Centro de Terapia Intensivo (CTI).

O Corpo de Bombeiros foi acionado à 1h08 do dia 2 de setembro para o resgate, assim como a Polícia Militar. O motorista envolvido no acidente foi conduzido à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde a ocorrência foi registrada. Ele chegou a fazer um exame de alcoolemia no Instituto Médico-Legal (IML) após o acidente. O resultado, conforme apontou a Polícia Civil, deu negativo para embriaguez