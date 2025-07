'Vale Tudo': Afonso Roitman terá recaída com Solange e mocinha deve engravidar

Casado com Maria de Fátima (Bella Campos), Afonso (Humberto Carrão) terá recaída com a ex-namorada, Solange (Alice Wegmann), e acaba engravidando a diretora de conteúdo de gêmeos, em "Vale Tudo". As cenas devem ir ao ar em meados de agosto, de acordo com o Notícias da TV.

A traição acontece após os ex-pombinhos se encontrarem em uma festa de onde o herdeiro dos Roitman sairá embriagado e pedirá uma carona à diretora da Tomorrow. O triatleta, no entanto, se arrependerá do envolvimento.

Como deve ser a noite de recaída

No capítulo, Afonso estará brigado com Fátima e sairá para se embriagar sozinho. Na festa, Solange vai esbarrar com o ex-namorado e, na hora da despedida, se oferecerá para levá-lo em casa em uma corrida de aplicativo.

"Quer que eu te deixe primeiro? Por mim não tem problema", dirá a mocinha, que será rebatida por Afonso: "Na minha casa? Não! É que eu tô num estado que... Eu não tô legal, sabe? Será que a gente não toma um café na sua casa? Assim que eu melhorar, eu vou pra casa.”

Já no apartamento onde mora com Sardinha, Solange vai preparar um café para o ex, que começa a relembrar os velhos momentos com ela, a puxando para dançar. “Se fosse fácil assim...", diz a ruiva, tentando se afastar. "Será que não é fácil e a gente que complicou tudo? Que saudade", ataca o rapaz. Os dois então se beijam.

A cena seguinte já mostra o ex-casal acordando junto na cama. Afonso diz que não se lembra da noite anterior. Solange o manda para casa, e ele deixa claro que se arrepende do ato. “Eu sou casado. Não deveria ter acontecido. Só não pode acontecer de novo", afirma.

Na primeira versão de "Vale Tudo", de 1988, Solange tentou ter um filho por "produção independente", antes da recaída com o ex. No remake, a diretora de conteúdo chega a entrar em contato com uma empresa de reprodução, até ser surpreendida pela gravidez de gêmeos.