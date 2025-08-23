Meghan Markle posta vídeo raro de príncipe Harry surfando e faz flerte com trilha sonora

Com direito a Whatta Man (Que Homem, em tradução livre) como trilha sonora, a duquesa de Sussex Meghan Markle postou em sua conta no Instagram um vídeo do príncipe Harry surfando.

"Interrompemos a programação normal para trazer um recado importante", disse Meghan. Na postagem, ela ainda usou um emoji de raposa, em referência ao apelido "fox" (raposa), o qual Meghan já usou para chamar o marido.

O registro raro foi publicado na sexta-feira (22). Nas imagens, Harry aparece de bermuda, camiseta de manga longa e boné em cima da prancha.

O vídeo traz cortes do duque de Sussex em um tubo azul formado pelas ondas e também um momento em que ele sai do tubo e comemora.

Harry pratica surfe desde 2020, quando deixou o seu posto na monarquia britânica e se mudou para os Estados Unidos.