Meghan Markle posta vídeo raro de príncipe Harry surfando e faz flerte com trilha sonora
Duquesa de Sussex usou a música "Whatta Man" (Que Homem, em tradução livre), como trilha sonora de vídeo do marido surfando
Com direito a Whatta Man (Que Homem, em tradução livre) como trilha sonora, a duquesa de Sussex Meghan Markle postou em sua conta no Instagram um vídeo do príncipe Harry surfando.
"Interrompemos a programação normal para trazer um recado importante", disse Meghan. Na postagem, ela ainda usou um emoji de raposa, em referência ao apelido "fox" (raposa), o qual Meghan já usou para chamar o marido.
O registro raro foi publicado na sexta-feira (22). Nas imagens, Harry aparece de bermuda, camiseta de manga longa e boné em cima da prancha.
Veja também
O vídeo traz cortes do duque de Sussex em um tubo azul formado pelas ondas e também um momento em que ele sai do tubo e comemora.
Harry pratica surfe desde 2020, quando deixou o seu posto na monarquia britânica e se mudou para os Estados Unidos.