Meghan Markle posta vídeo raro de príncipe Harry surfando e faz flerte com trilha sonora

Duquesa de Sussex usou a música "Whatta Man" (Que Homem, em tradução livre), como trilha sonora de vídeo do marido surfando

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:20)
Zoeira
Imagem mostra montagem de Harry e Meghan. Na primeira imagem, há um print do vídeo em que Harry surfa. Na segunda imagem, o casal está aparentemente descendo uma escada
Legenda: Meghan e Harry hoje vivem nos Estados Unidos. Registro raro na rede social de Meghan mostra marido surfando
Foto: Reprodução/Pete Hancock/Shutterstock

Com direito a Whatta Man (Que Homem, em tradução livre) como trilha sonora, a duquesa de Sussex Meghan Markle postou em sua conta no Instagram um vídeo do príncipe Harry surfando.

"Interrompemos a programação normal para trazer um recado importante", disse Meghan. Na postagem, ela ainda usou um emoji de raposa, em referência ao apelido "fox" (raposa), o qual Meghan já usou para chamar o marido.

O registro raro foi publicado na sexta-feira (22). Nas imagens, Harry aparece de bermuda, camiseta de manga longa e boné em cima da prancha.

