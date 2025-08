Rafinha Bastos critica Luana Piovani após fala sobre casamento: 'será que o problema não é você?'

O humorista Rafinha Bastos se envolveu em uma nova polêmica ao rebater publicamente uma declaração de Luana Piovani sobre o casamento. A atriz afirmou, em entrevista a um podcast, que não acredita na instituição e chegou a dizer: “Toda vez que eu encontro alguém que vai casar, eu olho e falo: ‘quem conta pra ela?’. Eu acho casamento uma roubada".

A fala repercutiu nas redes sociais e, pouco depois, Rafinha publicou um vídeo em seu perfil do Instagram, onde ironizou e questionou os relacionamentos passados de Luana. “Espera aí, querida. Está falando mal de casamento? Vamos ver se o problema não são as suas escolhas”, começou o humorista.

Na sequência, ele relembrou os nomes de três ex-companheiros da atriz. “Primeiro, mete um chifre no Rodrigo Santoro, que é uma cagada até pra mim, que sou homem", disse, citando o ator com quem Luana teve um relacionamento no início dos anos 2000. “Aí escolhe quem pra namorar? Um cantorzinho da fogueira que perde a cabeça e quebra o braço de uma velha”, completou, em referência a Dado Dolabella, ex da atriz envolvido em polêmicas por agressão.

Por fim, Rafinha criticou a escolha de Pedro Scooby, com quem Luana foi casada e teve três filhos. “Aí você pensa: 'vou escolher um homem de verdade, alguém pra ter filho, um cara responsável que vai cuidar das minhas crianças'. E escolhe quem? Um surfistinha de 22 anos. Porra, querida... Será que o problema está no casamento ou está em você?”, provocou.

A resposta do humorista dividiu opiniões nas redes. Enquanto alguns internautas concordaram com a crítica ao discurso generalizado de Luana, outros apontaram machismo e exposição desnecessária por parte de Rafinha. “Peguei a pipoca para aguardar a resposta dela”, escreveu uma pessoa. “Eu concordo com você, e com ela”, disse mais um. “Gosto da Luana, mas aí fiquei sem argumento”, pontuou mais um seguidor.

Luana Piovani ainda não respondeu diretamente à crítica de Rafinha Bastos.