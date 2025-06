'Monogamia para mim é um sacrifício', diz Luana Piovani

A atriz Luana Piovani participou do quadro do Fantástico “Pode Perguntar”, exibido no domingo (29), e confessou que prefere estar sozinha do que em um casamento em que se sente só. “Casada e sozinha, para mim é melhor ser sozinha sozinha. Porque monogamia para mim é um sacrifício”, revelou.

Ainda na entrevista, a atriz falou da decisão do filho mais velho, Dom, de 13 anos, de deixar Portugal, onde ela mora, e viver com o pai, o surfista Pedro Scooby, no Rio de Janeiro.

“As pessoas não estão acostumadas a escutar o que eu vou dizer, as pessoas olham para mim como se eu estivesse falando que matei alguém. O meu filho mais velho não me respeitava. Eu dava as ordens e ele não respeitava, ele me peitava, e eu vi que ele estava fazendo isso porque ele queria vir para o Brasil. E eu não me deixo ser maltratada por ninguém, namorado, patrão, pai, mãe, irmão, nem filho”, iniciou Luana.

“E foi a melhor coisa que fiz na minha vida. O meu filho está feliz, o meu ex-marido é um pai melhor porque ele está mais responsável e dando conta de tudo, me surpreendendo positivamente”, disse ainda ela.

Apesar de saber que tomou uma boa decisão, Luana confessou sofrer com saudade. "Eu sangro todo dia de saudade. Eu não tava preparada para o meu filho sair debaixo da minha asa com 12 anos. Mas o que eu faço: lambo a minha ferida, vejo que ele está feliz. Isso é colocar um bálsamo por cima e aí eu vou indo".

No quadro do Fantástico, os famosos são entrevistadas por 30 pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).