Atriz Giovana Cordeiro revela que foi estuprada por colega após gravação

A atriz Giovana Cordeiro, que viveu a lutadora de kickboxing Bárbara na primeira fase da novela “Dona de Mim”, revelou que sofreu um estupro, aos 18 anos, ao voltar de um dia de gravação com um colega.

"Ele havia me oferecido uma carona até meu endereço, aceitei e cochilei no carro. Acordei na garagem da casa dele. Fiquei muito assustada, tive medo de ser agredida em um lugar que não fazia ideia de onde era. Decidi ficar por achar que fosse mais ‘seguro’, e logo me deitei para dormir. Mas ele não me deixava cair no sono, ficou insistindo e fez sexo comigo sem o meu consentimento", disse, ao jornal O Globo.

Ela relatou que precisou de cinco anos para elaborar o episódio como abuso sexual e chegou a desenvolver uma infecção de repetição de fundo emocional. “Era como se o meu corpo quisesse me punir ou me alertar para uma necessidade de cura de uma culpa que eu não tinha”.

Giovana buscou apoio na irmã, que relembrou a situação, na entrevista. “Quando a Giovana relatou o que viveu, confesso que minha vontade foi de fazer um escândalo, ver o sujeito pagar pelo que fez. Mas, temos que respeitar o momento de quem viveu o abuso, e sabemos que, na prática, nem sempre a vítima é levada a sério. Estamos aqui por ela e com ela”, contou Natália.

Giovana estreou na TV em 2017, na minissérie “Dois Irmãos”, e ganhou papéis de destaque em “Rock story”, “O outro lado do paraíso” e “Mar do Sertão”.