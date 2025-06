Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (30)

A novela 'Dona de Mim' desta segunda-feira (30) vai ao ar às 19:20, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Jaques desconfia da intenção de Abel ao contratar Rebeca e dispensar Ricardo no caso de Vanderson.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta segunda-feira

Jaques desconfia da intenção de Abel ao contratar Rebeca e dispensar Ricardo no caso de Vanderson. Alan mantém a detenção de Marlon e Adriano. Ryan deixa a prisão com Yuri. Kami espera por Marlon na festa junina. Jaques afirma que Abel não confia mais em Ricardo. Nina observa Filipa com Sofia. Lucas beija Dara.

Filipa decide fazer uma festa de boas-vindas para Nina. Tânia confronta Jaques por contratar Vanderson para segui-la. Ryan surge no meio da festa junina, e todos se surpreendem. Kami tenta falar com Marlon. Fabiana pede que Ryan limpe o salão. Lucas encontra Ryan. Kami pede para conversar com Ryan.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:20, na Rede Globo.