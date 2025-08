Lady Gaga lidera indicações ao VMA 2025, seguida por Bruno Mars e Kendrick Lamar

O VMA (MTV Video Music Awards) divulgou a lista de indicados, nesta terça-feira (5), e a cantora Lady Gaga lidera as nomeações pelo terceiro ano consecutivo, com 12 indicações nas principais categorias da premiação, como Artista do Ano, Clipe do Ano e Música do Ano.

Logo atrás vem Bruno Mars, com 11 indicações, seguido de Kendrick Lamar, com 10. A presença feminina também se faz marcante, com Rosé e Sabrina Carpenter recebendo 8 indicações cada. Ariana Grande e The Weeknd acumulam 7, enquanto Billie Eilish aparece com 6 e Charli XCX, com 5.

Artistas como Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus e Tate McRae também se destacam com 4 nomeações cada, mostrando a diversidade de estilos que marcaram o último ano da música.

Já a categoria de Melhor Artista Latino, uma das mais aguardadas pelo público brasileiro, não incluiu nomes do país entre os indicados. Os escolhidos foram: Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Peso Pluma, Rauw Alejandro & Romeo Santos e Shakira. A ausência de artistas brasileiros marca uma mudança em relação aos anos anteriores, quando Anitta venceu a categoria por três edições consecutivas, entre 2022 e 2024.

O VMA 2025 será realizado no dia 7 de setembro, na USB Arena, em Nova York. A cerimônia será transmitida ao vivo pela CBS e pela MTV, com exibição simultânea na plataforma de streaming Paramount+.