O atestado de óbito do cantor Ozzy Osbourne foi divulgado nesta semana e revelou a causa da morte do ícone do heavy metal. Conforme o documento, obtido pelo jornal inglês The Sun, o artista faleceu em decorrência de um "infarto agudo do miocárdio" e de uma "parada cardíaca fora do hospital".

"Causas conjuntas" influenciaram na morte do vocalista do Black Sabbath

Conforme a publicação, o astro do Black Sabbath sofreu de "causas conjuntas", como a presença de doença arterial coronariana e de Parkinson com disfunção autonômica — esta última diagnosticada em 2020.

Ozzy Osbourne morreu no último dia 22 de julho, aos 76 anos. Em comunicado, a família afirmou que a lenda do rock "morreu cercado de amor".