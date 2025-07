Morre Ozzy Osbourne, ícone do heavy metal, aos 76 anos

O cantor Ozzy Osbourne, ícone do heavy metal, morreu aos 76 anos. Desde 2020, o músico revelou conviver com a doença de Parkinson. As causas da morte ainda não foram reveladas. As informações são do jornal O Globo.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira (22), a família afirmou que Ozzy "morreu cercado de amor".

"É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com a família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento".

A nota foi assinada pela esposa do músico, Sharon, e pelos filhos Jack, Kelly, Aimee e Louis.

Doença de Parkinson

Devido ao Parkinson, Osbourne revelou que teve lesões na coluna e que não podia mais andar. No ano passado, o astro do rock foi fotografado sendo empurrado em uma cadeira de rodas em Santa Monica, Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Não consigo andar, mas sabe o que eu estava pensando nas férias? Apesar de todas as minhas reclamações, ainda estou vivo. Posso estar reclamando que não consigo andar, mas olho para a estrada e vejo pessoas que não fizeram nem metade do que eu e não chegaram até aqui", declarou ele.

Veja também Mundo Roqueiro Ozzy Osbourne revela que está com Parkinson Zoeira Ozzy Osbourne adia volta aos palcos e cancela show marcado para outubro

Ozzy fez show de despedida com Black Sabbath

O Black Sabbath, banda em que se consagrou no heavy metal, fez um show de despedida dos palcos neste ano, em um festival beneficente no estádio Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra.

"Chegou a minha hora de voltar para o início. Hora de retribuir ao lugar onde nasci. Como sou abençoado por poder fazer isso com a ajuda das pessoas que amo. Birgmingham é o verdadeiro lar do metal. Birmingham para sempre", escreveu Ozzy Osbourne em suas redes sociais, para falar do momento da Black Sabbath.

Formado em 1968, o Black Sabbath é conhecido como o pioneiro do heavy metal. Entre suas canções mais clássicas estão "Changes", "Paranoid", "War Pigs". A banda já vendeu mais de 70 milhões de discos.