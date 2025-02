Com Ozzy Osbourne, Black Sabbath fará show de despedida na Inglaterra; saiba quando

O Black Sabbath se despedirá dos palcos neste ano, em um festival beneficente no estádio Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra. O show está previsto para o próximo dia 5 de julho e contará com a participação de Ozzy Osbourne, 76, que, desde 2020, revelou conviver com a doença de Parkinson.

Considerada uma das melhores bandas de rock do mundo, a Black Sabbath é formada originalmente, também, por Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward.

Também farão parte do festival outros grandes nomes do heavy metal, como Pantera, Metallica, Slayer, Mastodon e Alice in Chains. A renda será direcionada a instituições beneficentes como Cure Parkinson's, Birgmingham Children's Hospital e Acom Children's Hospice.

"Chegou a minha hora de voltar para o início. Hora de retribuir ao lugar onde nasci. Como sou abençoado por poder fazer isso com a ajuda das pessoas que amo. Birgmingham é o verdadeiro lar do metal. Birmingham para sempre", escreveu Ozzy Osbourne em suas redes sociais, para falar do momento da Black Sabbath.

Black Sabbath

Formado em 1968, o Black Sabbath é conhecido como o pioneiro do heavy metal. Entre suas canções mais clássicas estão "Changes", "Paranoid", "War Pigs".

A banda já vendeu mais de 70 milhões de discos.

Doença de Parkinson

Devido ao Parkinson, Osbourne revelou que teve lesões na coluna e que não pode mais andar. No ano passado, o astro do rock foi fotografado sendo empurrado em uma cadeira de rodas em Santa Monica, Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Não consigo andar, mas sabe o que eu estava pensando nas férias? Apesar de todas as minhas reclamações, ainda estou vivo. Posso estar reclamando que não consigo andar, mas olho para a estrada e vejo pessoas que não fizeram nem metade do que eu e não chegaram até aqui", declarou ele, que também fará um show solo no festival.