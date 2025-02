Peter Navy Tuiasosopo, ator das franquias "Velozes e Furiosos" e "Street Fighter", morreu na madrugada dessa segunda-feira (10), aos 61 anos. A notícia foi compartilhada pelo filho dele, Manoah, pelo Facebook.

"O meu pai viveu uma vida incrível e de forma alguma o impacto dele para aqui. Continuaremos a viver com ele em espírito, e por mais tristes que estejamos, ele está, sem dúvida, no Céu com seus irmãos, irmãs, pais, filha, e Jesus, e já não sofre mais", escreveu.

O portal norte-americano TMZ divulgou que Peter morreu por complicações cardíacas. Segundo o filho, "ele foi um pioneiro para atores polinésios em Hollywood". "Sua força, amor, compaixão e bondade serão sentidos para sempre. A minha família e eu vamos discutir a celebração da vida dele e anunciaremos os detalhes em breve", finalizou Manoah.

Peter começou a atuar em 1991, na comédia "Necessary Roughness". Depois, ele apareceu em diversas séries, como "Mayans M.C.", "New Girl", 'Black-ish", "Ray Donovan" e "NCIS".

No cinema, seu papel mais reconhecido foi como E. Honda, o lutador de sumô famoso nos vídeo games de Street Fighter. Também nas telonas, ele estrelou em "As Panteras", "O Escorpião Rei" e "Austin Powers em o Homem do Membro de Ouro".

