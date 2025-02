O grupo de K-pop 'NewJeans' anunciou, na semana passada, que mudou de nome para 'NJZ' em meio a uma grande disputa judicial com a gravadora Ador, subsidiária do grupo Hybe Labels. A informação foi confirmada pelo quinteto à CNN e depois à ComplexCon Hong Kong, festival onde se apresentarão em março, sob nova marca.

Esta será a primeira performance pública do grupo com o novo nome. “Estamos muito animados para mostrar um novo lado de nós como NJZ pela primeira vez no palco”, disse Minji, uma das integrantes, em um comunicado à agência de notícias sul-coreana Yonhap. “Esta performance é um momento muito importante, e estamos ansiosos para compartilhar novas músicas que queríamos mostrar aos nossos fãs ao redor do mundo".

O NewJeans atua independente desde novembro do ano passado, quando anunciou o rompimento de contrato com a Ador. Na época, o quinteto citou casos de bullying, assédio moral e quebra de cláusulas contratuais como os principais motivos para a saída delas da empresa.

Em nota enviada à Yonhap, a gravadora alega não reconhecer o uso do nome NJZ. "Lamentamos que as artistas tenham tentado realizar atividades de entretenimento independentes, incluindo um novo nome para o grupo, mesmo antes de uma decisão legal ter sido tomada, o que poderia constituir uma grave violação do contrato", informa o boletim.

Novo nome veio de uma sugestão dos fãs

À CNN, as integrantes do NewJeans relataram que a escolha do novo nome veio por meio de uma série de sugestões feitas pelos próprios fãs. Elas utilizaram a conta @jeanzforfree no Instagram, que não está mais disponível, para recolher as ideias que o público sugeriu.

O grupo afirmou que 'NJZ' era um "ótimo nome", pois é composto de um jogo de palavras com "novos genes", um simbolismo pela nova fase do quinteto, mas que também faz referência à marcas de jeans.

“Mesmo que tenhamos que deixar nosso nome anterior para trás por um tempo, não estamos nos afastando completamente dele”, disse Pham, outra integrante. “E também não queremos, porque (ser NewJeans) foi um período muito especial para nós, e é algo que nossos fãs provavelmente também consideram muito querido".

Briga com a gravadora vai aos tribunais

Uma audiência preliminar para discutir a saída do NewJeans da Ador foi marcada para março deste ano, com o processo programado par ser ouvido em abril. A gravadora cita que as recentes ações do grupo são "unilaterais", mas que está aberta para se reunir com representantes das artistas e "resolver qualquer mal-entendido".

Por sua vez, as integrantes ressaltaram que não tem o interesse de voltar à antiga empresa e que a confiança foi "totalmente quebrada". Elas ainda citam práticas antiéticas por parte da companhia, como reuniões privadas com os pais na tentativa de "criar discórdia entre o grupo".

Quem é NewJeans?

O NewJeans foi formado em 2022 com cinco integrantes: Minji, Danielle, Hanni, Haerin e Hyein. Elas rapidamente caíram nas graças do público da Coreia do Sul e do mundo, e conquistaram diversos recordes de streaming, paradas músicas e de premiações.

Elas ganharam o prêmio de Música do Ano com a canção "Ditto" em 2023, em umas principais premiações de fim de ano da Coreia, o MAMA. Entre os hits do conjunto estão "Hype Boy", "Attention", "Super Shy", "Ditto", "OMG" e "ETA".

