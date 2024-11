O que aconteceu com o NewJeans? Grupo de K-pop anuncia fim de contrato com empresa

O grupo feminino sul-coreano NewJeans anunciou nesta quinta-feira (29) que encerrará o contrato com sua atual empresa, a Ador, subsidiária do grupo Hybe Labels. As cinco meninas estão há meses em uma batalha pública e judicial contra as empresas por acusações de bullying, assédio moral e quebra de cláusulas contratuais.

Minji, Danielle, Hanni, Haerin e Hyein convocaram uma coletiva de imprensa e comentaram que a Ador "falhou em protegê-las" e que elas não se sentem mais seguras sob o selo da empresa. Muito da polêmica que elas foram envolvidas vem também da briga entre a ex-CEO da Ador, e criadora do grupo, Min Heejin, com os executivos da subsidiária.

"O contrato exclusivo entre NewJeans e Ador terminará oficialmente à meia-noite do dia 29. Enquanto a HYBE alega ser separada da Ador, elas são essencialmente uma entidade. A Ador que uma vez conhecemos já desapareceu. A confiança foi completamente quebrada", disse a membro Minji, que é a líder do grupo.

Segundo Hanni, integrante que nasceu na Austrália e tem raízes no Vietnã, a razão pela qual elas deixarão a empresa é a "falta do básico": "Eles não têm intenção de nos proteger".

Apesar do desejo de terminar o contrato, as jovens, que têm entre 16 e 22 anos, anunciaram que vão cumprir todos os compromisso já agendados até o fim do ano

Integrantes lutarão para manter o nome do grupo

Segundo Danielle, o grupo vai lutar na Justiça para poder continuar usando o nome NewJeans em outra empresa: "Queremos muito lançar músicas novas para os fãs no ano que vem. Esperamos ter a oportunidade de conhecer os fãs ao redor do mundo".

"Sabemos que não poderemos usar o nome NewJeans, mas isso não significa que vamos desistir dele. Vamos lutar pelo NewJeans", comentou Danielle.

O nome NewJeans atualmente pertence às empresas Ador e Hybe, e para que as meninas consigam os direitos, pode acontecer uma batalha judicial demorada.

Sobre possíveis multas que elas terão de pagar, Haerin pontuou: "Houve várias notícias sobre multas rescisórias. No entanto, não violamos nosso contrato exclusivo e demos o nosso melhor em todas as nossas atividades, portanto, não precisamos pagar nenhuma multa. Na verdade, são a Ador e a HYBE que deveriam pagar as penalidades".

NewJeans

O NewJeans foi formado em 2022 com cinco integrantes: Minji, Danielle, Hanni, Haerin e Hyein. Elas rapidamente caíram nas graças do público da Coreia do Sul e do mundo, e conquistaram diversos recordes de streaming, paradas músicas e de premiações.

Elas ganharam o prêmio de Música do Ano com a canção "Ditto" em 2023, em umas principais premiações de fim de ano da Coreia

Entre os hits do conjunto estão "Hype Boy", "Attention", "Super Shy", "Ditto", "OMG" e "ETA".