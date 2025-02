A votação final do Oscar 2025 começa nesta terça-feira (11) e vai até as 22h do dia 18 de fevereiro. Durante uma semana, quase 10 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood escolherão os vencedores da maior premiação do cinema.

Entre os brasileiros, expectativas em alta com o filme 'Ainda Estou Aqui', que concorre nas categorias de: Melhor Filme; Melhor Filme Internacional e; Melhor Atriz, para Fernanda Torres.

A votação será realizada online, e os membros da Academia poderão votar em todas as categorias do Oscar. O rol de integrantes reúne diretores, atores, executivos e outros profissionais ligados ao cinema.

Os prêmios são decididos por um sistema simples de votação, no qual os membros escolhem o indicado favorito e ganha aquele que acumular o maior número de votos.

Após a apuração, dois sócios da auditoria PricewaterhouseCoopers ficarão com as maletas contendo os envelopes da premiação, que serão abertos apenas na cerimônia do Oscar, dia 2 de março, em Los Angeles.

Veja também Verso Goya 2025: 'Ainda Estou Aqui' vence prêmio de Melhor Filme Ibero-Americano no 'Oscar espanhol' Verso Fernanda Torres é homenageada em festival de cinema de Santa Barbara, nos EUA: 'Brilhante atuação'

Indicações

A lista de indicados ao Oscar 2025 foi anunciada no dia 23 de janeiro, em evento realizado no Samuel Goldwyn Theatre, em Los Angeles (EUA).

A 97ª edição do Oscar acontecerá em 2 de março — domingo de Carnaval no Brasil —, no Dolby Theatre, em Hollywood. O prêmio será transmitido ao vivo pela TV americana e pela internet.

No território nacional, o público poderá acompanhar a 97ª do evento da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood pelo canal da TNT e pela plataforma Max no streaming, a partir das 21h.

Veja a lista oficial de indicados:

Melhor Filme

'Anora'

'O Brutalista'

'Um Completo Desconhecido'

'Conclave'

'Duna: Parte Dois'

'Emilia Pérez'

'Ainda Estou Aqui'

'Nickel Boys'

'A Substância'

'Wicked'

Melhor Atriz

Cynthia Erivo - 'Wicked'

Karla Sofía Gascón - 'Emilia Pérez'

Mikey Madison - 'Anora'

Demi Moore - 'A Substância'

Fernanda Torres - 'Ainda Estou Aqui'

Melhor Ator

Adrien Brody - 'O Brutalista'

Timothée Chalamet - 'Um Completo Desconhecido'

Colman Domingo - 'Sing Sing'

Ralph Fiennes - 'Conclave'

Sebastian Stan - 'O Aprendiz'

Melhor Atriz Coadjuvante

Monica Barbaro - 'Um Completo Desconhecido'

Ariana Grande - 'Wicked'

Felicity Jones - 'O Brutalista'

Isabella Rossellini - 'Conclave'

Zoe Saldaña - 'Emilia Pérez'

Melhor Ator Coadjuvante

Yura Borisov - 'Anora'

Kieran Culkin - 'A Verdadeira Dor'

Edward Norton - 'Um Completo Desconhecido'

Guy Pearce - 'O Brutalista'

Jeremy Strong - 'O Aprendiz'

Melhor Filme Internacional

'Ainda Estou Aqui'

'A Garota da Agulha'

'Emilia Pérez'

'A Semente do Fruto Sagrado'

'Flow'

Melhor Roteiro Adaptado

'Um Completo Desconhecido'

'Conclave'

'Emilia Pérez'

'Nickel Boys'

'Sing Sing'

Melhor Figurino

'Um Completo Desconhecido'

'Conclave'

'Gladiador II'

'Nosferatu'

'Wicked'

Melhor Roteiro Original

'Um Completo Desconhecido'

'Conclave'

'Gladiador II'

'Nosferatu'

'Wicked'

Melhor Maquiagem

'A Different Man' (Mike Marino, David Presto e Crystal Jurado)

'Emilia Pérez' (Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier e Jean-Christophe Spadaccini)

'Nosferatu' (David White, raci Loader e Suzanne Stokes-Muniton)

'A Substância' (Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon e Marilyne Scarselli)

'Wicked' (Frances Hannon, Laura Blount e Sarah Nuth)

Melhor Trilha Sonora Original

'O Brutalista'

'Conclave'

'Emilia Pérez'

'Wicked'

'Robô Selvagem'

Melhor Documentário

'Black Box Diaries'

'No Other Land'

'Porcelain War'

'Trilha Sonora Para um Golpe de Estado'

'Sugarcane'

Curta-metragem animado

'Beautiful men'

'In the shadow of cypress'

'Magic candies'

'Wander to wonder'

'Yuck!'

Canção original

'El Mal' - 'Emilia Pérez'

'The journey' - 'The six triple eight'

'Like a bird' - 'Sing sing'

'Mi camino' - 'Emilia Pérez'

'Never too late' - 'Elton John: Never too late'

Documentário de curta-metragem

'Death by numbers'

'I am ready, warden'

'Incident'

'Instruments of a beating heart'

The only girl in the orchestra'

Direção de arte

'O Brutalista'

'Conclave'

'Duna: Parte 2'

'Nosferatu'

'Wicked'

Montagem