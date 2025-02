Ex-BBB Nizam detalha romance de quatro meses com Letícia Spiller: 'Gostei muito dela'

O ex-BBB Nizam deu detalhes do romance que viveu com a atriz Letícia Spiller, em 2024, logo após ser eliminado do reality show global. Ele contou que a conheceu em um camarote do Carnaval do Rio de Janeiro, mas não a reconheceu.

"Gente, eu vou ser muito sincero agora, chegamos no Camarote Mar e aí trocamos olhares, eu e a Letícia. Só que eu não sabia quem era a Letícia Spiller. Eu sou muito alienado à cultura artística brasileira. Eu já tinha achado ela maravilhosa, tanto que eu tinha trocado olhares com ela. Pedi o isqueiro, começamos a conversar e tal. E aí teve uma hora que o empresário que estava com ela lá, veio pedir o contato e aí, na noite seguinte, a gente saiu junto", contou o ex-participante do BBB 24, no programa "Mussi de Climão", no Kwai, apresentado por Rodrigo Mussi.

Nizam ainda pontuou que os dois ficaram quatro meses juntos, mas o romance acabou não indo para frente. "Projetos diferentes, tempos diferentes, agendas diferentes, planos diferentes".

Ele reforçou, no entanto, que o término foi natural. “Não foi um momento em que a gente colocou um ponto final. Foi acabando, assim, naturalmente. Então, não tem como falar que eu queria mais. Gostei muito dela. A gente tinha um carinho absurdo um pelo outro".