Ozzy Osbourne deixa herança bilionária

O cantor Ozzy Osbourne, como era conhecido John Michael “Ozzy” Osbourne, deixou uma fortuna de 220 milhões de dólares, o que equivale a cerca de R$ 1,2 bilhão, conforme a Forbes e a Finance Monthly. Ele ficou conhecido por sua participação como vocalista da banda Black Sabbath, tendo um legado no heavy metal.

No mundo da música, ele ganhou o apelido de “Príncipe das Trevas”, sendo lembrado por seus excessos e controvérsias. A morte dele foi divulgada na última terça-feira (22), aos 76 anos. Nos últimos cinco anos, ele conviveu com a doença de Parkinson. Porém, os familiares não revelaram a causa da morte, afirmando apenas que Ozzy "morreu cercado de amor".

Com o trabalho na carreira solo e no Black Sabbath, estima-se que ele vendeu mais de 120 milhões de cópias, de acordo com o jornal O Globo. No Spotify, suas músicas somam cerca de 3,8 bilhões de reproduções, sendo "Crazy Train" a mais popular.

Veja também Zoeira Cantor Ozzy Osbourne revelou ter Parkinson em 2020; relembre o anúncio Zoeira Último show de Ozzy Osbourne será exibido nos cinemas; saiba quando estreia no Brasil

Ozzy fez show de despedida com Black Sabbath

Neste ano, o Black Sabbath realizou um show de despedida dos palcos, em um festival beneficente no estádio Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra.

"Chegou a minha hora de voltar para o início. Hora de retribuir ao lugar onde nasci. Como sou abençoado por poder fazer isso com a ajuda das pessoas que amo. Birgmingham é o verdadeiro lar do metal. Birmingham para sempre", escreveu Ozzy Osbourne em suas redes sociais, para falar do momento da Black Sabbath.

Formado em 1968, o Black Sabbath é conhecido como o pioneiro do heavy metal. Entre suas canções mais clássicas estão "Changes", "Paranoid", "War Pigs". A banda já vendeu mais de 70 milhões de discos.