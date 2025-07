Último show de Ozzy Osbourne será exibido nos cinemas; saiba quando estreia no Brasil

Antes da morte do cantor Ozzy Osbourne, ícone do heavy metal, aos 76 anos, nesta terça-feira (22), a Mercury Studios anunciou uma produção cinematográfica em homenagem ao artista.

“Estamos entusiasmados por anunciar o lançamento nos cinemas de Back To The Beginning: Ozzy’s Final Bow”, publicou a produtora, em sua página oficial no Instagram, no último sábado (19).

O filme deve chegar aos cinemas no início de 2026, conforme a nota. O conteúdo será um compilado das imagens do seu show de despedida, no festival beneficente no estádio Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra, realizado no dia 5 de julho.

“O longa-metragem de concerto será uma grande celebração de Ozzy Osbourne e o legado de Black Sabbath, capturando o poder bruto e o peso emocional do arco final de Ozzy na sua cidade natal, Birmingham”, informou ainda a Mercury.

Formado em 1968, o Black Sabbath é conhecido como o pioneiro do heavy metal. Entre suas canções mais clássicas estão "Changes", "Paranoid", "War Pigs". A banda já vendeu mais de 70 milhões de discos.

Luta contra o Parkinson

Devido ao Parkinson, Osbourne revelou que teve lesões na coluna e que não podia mais andar. No ano passado, o astro do rock foi fotografado sendo empurrado em uma cadeira de rodas em Santa Monica, Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Não consigo andar, mas sabe o que eu estava pensando nas férias? Apesar de todas as minhas reclamações, ainda estou vivo. Posso estar reclamando que não consigo andar, mas olho para a estrada e vejo pessoas que não fizeram nem metade do que eu e não chegaram até aqui", declarou ele.