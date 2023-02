Ozzy Osbourne anuncia aposentadoria e cancela shows por problemas de saúde

O cantor Ozzy Osbourne, um dos principais nomes do heavy metal no mundo, deve deixar definitivamente os palcos por motivos de saúde. A informação foi compartilhada pelo próprio artista, em um texto emocionado, divulgado na última terça-feira (31).

Inicialmente, Ozzy confirmou o cancelamento da turnê que faria pela Europa, mas deixou clara a impossibilidade de performar em outras ocasiões. Após um longo texto, ele declarou nunca ter imaginado que os dias de turnê "terminariam dessa maneira".

Desde 2019, o cantor passa por tratamento contra uma lesão na coluna. "Minha voz está ótima. Porém, após três operações, tratamento com células-tronco, sessões intermináveis de fisioterapia e, mais recentemente, um tratamento inovador de Cybernics, meu corpo continua fisicamente fraco", declarou Ozzy Osbourne.

Hoje, o lendário artista tem 74 anos, mas sofre de problemas de saúde há décadas. A primeira turnê de despedida dos palcos, inclusive, ocorreu há 30 anos, enquanto ele foi diagnosticado com Doença de Parkinson desde 2020.

Queda grave

A queda há quatro anos ocorreu dentro de casa, em Los Angeles, resultando na internação do cantor. Na época, ele passou por cirurgia no pescoço e foi submetido a diversos tratamentos. Inclusive, chegou a prometer que voltaria aos palcos "nem que estivesse se arrastando".

"Pelo bem da minha consciência, eu agora percebo que não sou fisicamente capaz de cumprir as datas marcadas para a minha turnê pela Europa, uma vez que sei que não conseguiria lidar com as viagens necessárias", finalizou no comunicado nas redes sociais.