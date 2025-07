Ozzy Osbourne: Relembre os maiores sucessos da carreira solo e com o Black Sabbath

O "Príncipe das Trevas", Ozzy Osbourne, inesquecível vocalista do Black Sabbath morreu nesta terça-feira (22), aos 76 anos, mas deixou um imensurável legado no mundo da música. Ele é reconhecido como um dos responsáveis pela introdução do heavy metal.

Ozzy levou às paradas ao lado do Black Sabbath hits como "Paranoid" e "Iron Man". Já "Crazy Train" e "No More Tears" foram durante a carreira solo, cujo último show foi há apenas 17 dias, em Birmingham, no Reino Unido.

Após a confirmação da morte do cantor britânico, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) divulgou listas com as músicas de autoria do artista mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil.

O catálogo do artista soma 446 obras musicais e 665 gravações cadastradas na gestão coletiva da música no Brasil, sendo o clássico “Paranoid” que se destaca como a mais executada e regravada no Brasil.

A compilação leva em consideração os principais segmentos de execução pública de uma música, seja no rádio, shows e casas de festas. O Ecad também mostrou as cinco canções de Ozzy mais gravadas no país. Veja logo abaixo.

Confira os maiores sucessos de Ozzy Osbourne:

“Paranoid” (1970)

“Changes” (1972)

“Iron Man” (1970)

'War Pigs' (1970)

'No More Tears' (1991)