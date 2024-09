Bruno Mars chega ao Brasil para shows em cinco cidades

O cantor Bruno Mars já chegou ao Brasil para fazer uma série de apresentações. O artista posou em São Paulo, nesta segunda-feira (30), com uma fã, que publicou o registro nas redes sociais.

“Você é tão especial, você foi tão doce comigo. Me desculpa, eu estou tremendo tanto. Bem-vindo ao Brasil, nós te amamos”, escreveu a fã Kah Fernandes na internet.

Um perfil de outro fã também monitorou o voo que trouxe Bruno Mars ao Brasil. Conforme ele, o jatinho do artista pousou às 8h27 em São Paulo. Além dele, sua banda, os Hooligans, também chegou.

Bruno Mars fará, ao todo, 14 shows em solo brasileiro, em estádios no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília. Além disso, na terça-feira (1), ele fará uma apresentação beneficente em São Paulo, em apoio ao Rio Grande do Sul, que no primeiro semestre foi afetado pelas forte enchentes.

O primeiro show oficial do cantor acontece em 4 de outubro, em São Paulo.

Essa é quarta vez de Bruno Mars no Brasil. Em 2023, ele fez uma passagem icônica pelo país, quando se apresentou no festival The Town. Na ocasião, ele gravou um vídeo em homenagem aos fãs brasileiros e usou o meme “come to brazil”.