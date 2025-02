Dado Dolabella busca objetos da casa de Wanessa Camargo em sacos de lixo, afirma colunista

O término do relacionamento entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella continua movimentando o mundo dos famosos. De acordo com a colunista Fabíola Reipert, do “Hora da Venenosa” da TV Record, vizinhos viram Dado recuperando alguns de seus pertences na casa onde a artista mora em sacos de lixo.

Segundo as testemunhas, os objetos estavam na garagem, e Dolabella encontrou a casa trancada. Wanessa reside na casa da mãe, Zilu Godói, em um condomínio de luxo em Alphaville, São Paulo. Ele, que também morou no local, teria chegado em um carro de aplicativo.

A cantora anunciou o término na última terça-feira (11/2) em uma entrevista durante o show de Shakira no Engenhão, mas, até o momento, nenhum dos dois falou sobre o assunto.

Em poucos dias, a primeira polêmica envolvendo o ex-casal surgiu: Dado foi flagrado em uma piscina ao lado da atriz Renata Brás, amiga da filha de Zezé di Camargo há mais de 30 anos. Tudo foi publicado pelo portal Leo Dias.

Após a exposição, a própria Wanessa usou os stories do Instagram para se pronunciar. “Quero esclarecer uma coisa que está afetando uma amiga minha, uma amiga querida minha e que a minha cumplicidade com ela, a minha verdade com ela é de anos, não é de agora: a Renata Brás. Essa atriz maravilhosa e grande amiga. Não tem nada acontecendo que as pessoas possam estar achando, podem estar criando aí de história”, disse.

Renata também quebrou o silêncio e debochou da situação. “Conhece a loira do banheiro? Agora toma cuidado que tem a mulher da piscina”, disparou.

O rompimento do casal não é o primeiro. Eles viveram um relacionamento conturbado no começo dos anos 2000, e reataram em 2022. Depois de participar do BBB e ser expulsa da edição, Wanessa também pediu um tempo. Na época, eles passaram dois meses separados, até voltarem, em maio de 2024.

Desta vez, também segundo Fabíola, Camargo estaria decepcionada com o jeito “acomodado” e da vida sem projetos e perspectivas do ex.