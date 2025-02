Wanessa comenta suposto affair de Dado Dollabela com amiga dela

Após surgir um boato de que Dado Dolabella estaria vivendo um affair com Renata Brás, uma grande amiga de Wanessa Camargo, a filha de Zezé di Camargo se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto.

Ela negou que a amiga esteja em um romance com o ex-namorado. “Tenho que esclarecer uma coisa que está afetando uma amiga minha, uma amiga querida minha, e a minha cumplicidade com ela. A minha verdade com ela é de anos, não é de agora: a Renata Brás, essa atriz maravilhosa e grande amiga”, iniciou Wanessa.

Veja também Zoeira Filme 'Capitão América: Admirável Mundo Novo' tem cenas pós-créditos? Saiba o que acontece Zoeira Gabriela Lacerda, do Piauí, vence o Miss Universe Brasil 2025

“Ela é amiga minha, ela é amiga do Dado, além disso, tem o Fabrício, o namorado dela, que também é nosso amigo. Está tudo bem, gente, está tudo certo. Não tem nada acontecendo que as pessoas possam estar achando, podem estar criando aí de história. Não tem maldade nenhuma nisso, não tem nenhuma situação acontecendo. Rê, eu te amo. Beijos”, disse ainda.

"Amizade"

Renata apareceu ao lado de Dado em uma piscina em uma foto que circulou na internet. Ela, inclusive, havia se pronunciado sobre o assunto, em entrevista ao Portal Léo Dias.

“Tenho um relacionamento de amizade com o Dado, eu sou amiga da Wanessa, do casal. Nessa coisa que aconteceu com ele, eu estava dando uma força de amiga. As pessoas estão especulando e não sabem o que está acontecendo”, disse.

Wanessa confirmou há alguns dias que o namoro com Dado havia terminado, mas não entrou em detalhes sobre o motivo.