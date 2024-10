Entenda briga entre Blogueirinha e Ludmilla envolvendo repercussão de vaias em premiação

A cantora Ludmilla revelou, em entrevista ao colunista Leo Dias, o motivo pelo qual teria negado diversas vezes participação no programa 'De Frente Com Blogueirinha', comandado pelo influenciador Bruno Matos. Segundo a artista, um comentário feito por ele, que é intérprete da Blogueirinha, sobre as vaias recebidas por ela em 2019 durante o Prêmio Multishow seria o foco do desentendimento.

Ludmilla explicou que as vaias tiveram cunho racista e o comentário da Blogueirinha não teria considerado a situação. Na época, a cantora recebeu o prêmio de Artista do Ano, sendo a primeira mulher negra a ser agraciada na categoria mesmo após 27 anos de premiação.

"Eu fui a primeira cantora preta a receber essa categoria. E eu fui subir no palco, feliz da vida, para pegar o prêmio, e daí eu comecei a ser vaiada e atacada, tipo, um monte de gente me chamando de macaca, com palavras racistas horríveis", contou Ludmilla a Leo Dias.

O dia seguinte, entretanto, teria aumentado a proporção dos ataques. "E aí, quando eu vou para a internet no dia seguinte, eu me deparo com um vídeo da Blogueirinha, que na época o nome dela era até Blogueirinha de M*rda, dizendo que eu tinha que agradecer pelas vaias e pelos ataques racistas. Eu simplesmente só fiquei mal, nem falei nada, não revidei, não falei nada, só quis apagar esse episódio da minha cabeça", comentou.

Segundo ela, então, esse seria o principal motivo para evitar uma participação no programa comandado pela personagem, justamente pelo mal-estar e receio de uma nova polêmica. Outras personalidades, como Anitta, Érika Hilton e Boca Rosa, já participaram da atração.

Pedido de desculpas

Em um vídeo publicado após a repercussão das declarações, Bruno Matos apontou que o tom de brincadeira utilizado na época foi péssimo, mas que não sabia que as vaias seriam para atacá-la.

"Na época, eu era mais novo, então, realmente o tom foi péssimo. Eu só tenho que pedir desculpas para ela, mas eu queria só que ela e todo mundo entendesse que eu não sabia que o tom das vaias eram num sentido para atacar ela", garantiu.

Bruno, a Blogueirinha, ainda explicou que em 2019 ainda não tinha dimensão da própria repercussão e, por conta disso, engajava em várias situações nas redes sociais que não enxerga como corretas.

"Eu pensei que era mais aquela briga de Anitta e Ludmilla, porque eu sempre fui muito 'Anitter', nem tenho que negar. E aí que nessa de comprar briga de cantora pop, eu comprei, gente, comprei parcelada ainda, porque eu ficava comentando posts, introduzindo ali na briguinha, porque eu achava que todo mundo levava numa brincadeira e que todo mundo entendia. Hoje eu tenho noção que não", continuou.

No fim, ele reafirmou que não sabia dos sentimentos da cantora relacionados ao assunto e ainda citou que a Blogueirinha já chegou a ser chamada para participar do Numanice, show comandado por Ludmilla.

"Então, foi isso, gente. Eu não tenho muito o que falar, porque tem muito tempo isso e não foi desse jeito que ela contou, mas foi do jeito que ela sentiu e isso me dói muito pensar que ela ficou chateada. Por isso, Lud, eu te peço desculpa", finalizou.