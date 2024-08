Kéfera revela motivo do afastamento de Bruna Louise e causa repercussão nas redes

A influenciadora Kéfera Buchmann virou assunto nas redes sociais, na noite dessa segunda-feira (19), ao revelar o motivo que teria levado ao afastamento entre ela e a humorista Bruna Louise, com quem compartilhou diversas parcerias no início da carreira. Segundo a atriz, o distanciamento ocorreu por conta de um possível sentimento da parte de Bruna, algo que se tornou até uma conversa entre as duas.

Kéfera foi questionada sobre o assunto durante o programa 'De Frente com Blogueirinha'. "Não houve abertura da parte dela para resolver. Não houve, não. Até acho que, talvez, uns dois ou três anos atrás, ainda houve uma tentativa de DM de aproximação. Ela falou algumas coisas que, para mim, meio que fizeram sentido. Eu pensei: 'Hum'", pontuou, alegando que Bruna chegou a revelar um sentimento na ocasião.

Blogueirinha, então, questionou se Bruna teria se apaixonado por Kéfera na época. "Foi o que estava na DM, mais ou menos o assunto. Cara, te mostro depois, mas foi meio que isso…Ela falou algo como ‘não sei se eu entendia na época o que eu sentia por você’ ou algo desse tipo", continuou a atriz.

Relação próxima

O rompimento entre Kéfera e Bruna sempre foi alvo de especulação entre os fãs. As duas eram amigas e produziam conteúdo juntas para o Youtube entre 2014 e 2015, chegando a mais de 1 milhão de visualizações em vários deles. As duas até chegaram a encenar na peça 'Deixa Eu Te Contar'.

Conforme o relato de Kéfera, a proximidade teria levado Bruna a confundir as coisas. "A gente fazia muita brincadeira, nunca maldosa, tipo maldade. Apesar de eu já ter uma noção sobre minha bissexualidade na época com ela, eu não tinha nada além de amizade. Eu via ela realmente como amiga. Quando ela me contou, foi uma revelação para mim; eu fiquei meio 'Oh', porque eu não esperava isso mesmo", pontuou.

Kéfera reafirmou ter enxergado Bruna como uma "melhor amiga", ressaltando que a característica de se doar bastante em uma amizade era uma das que mais admirava em si mesma.

Após a repercussão da história, Bruna Louise usou o perfil no Instagram para prometer um posicionamento. "Amanhã de manhã pessoal! Conto com a audiência de todos!", disse ela, utilizando um meme com Ana Maria Braga para brincar com a situação.

Entretanto, horas depois, usou a mesma conta na rede social para revelar que não acordaria cedo para se pronunciar sobre o caso.