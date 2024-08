Bruna Marquezine publica foto beijando João Guilherme e agita fãs do casal

A atriz Bruna Marquezine compartilhou nas redes sociais, no fim da noite dessa segunda-feira (19), uma série de fotos da sua festa de aniversário de 29 anos. E o que chamou a atenção dos seguidores foi uma foto em que ela aparece beijando o também ator João Guilherme, com quem estaria namorando.

"A gente precisa normalizar festa junina todo mês", brincou a artista na legenda da publicação, já que o tema da comemoração foi festejo junino. Apesar de postar as imagens somente nesta semana, o evento aconteceu no último dia 10 de agosto.

Legenda: Imagem foi compartilhando em meio a série de registros da comemoração dos 29 anos da artista Foto: reprodução/Instagram

"Sua festa junina é a ‘meió’ que tem", comentou João Guilherme, adicionando um emoji de coração. "Perfeitas com os cachorros, perfeita", completou o artista destacando os animais, chamados Haku e Chihiro, que aparecem na galeria de imagens. Eles foram adotados pelo casal durante uma viagem ao Japão e os nomes têm origem na cultura nipônica.

Além do ator, outros amigos próximos de Bruna se manifestaram na publicação e vibraram com a foto dos dois juntos — que foi postada na 12ª posição do carrossel. "A foto 12", destacou a atriz Maisa Silva, acrescentando um coração. "Ah que carrossel perfeito", reagiu Sasha Meneghel, que também posou ao lado da amiga na série de registros.

Os boatos de que a artista estava com o filho do cantor Leonardo começaram por volta de abril deste ano. Em 4 de agosto, dia do aniversário dela, João Guilherme se declarou publicamente ao postar um vídeo beijando ela e desejando felicitações pela data: "Que sorte a minha de poder te ter por perto", escreveu na ocasião. O conteúdo foi repostado por Bruna na época.