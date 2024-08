Bruna Marquezine responde João Guilherme após ator assumir namoro

O ator João Guilherme se declarou à Bruna Marquezine no dia do aniversário dela, no domingo (4), com um post nas redes sociais, confirmando que os dois estão em um relacionamento amoroso. Nesta segunda-feira (5), a atriz repostou o vídeo com dois emojis de coração em resposta à declaração do filho de Leonardo.

Na homenagem, o artista escreveu: "Que sorte a minha de poder te ter por perto, de ter minha vida iluminada pelo seu sorriso. Te desejo o melhor desse mundo. Você merece tudo, todo e muito mais".

Há meses, os boatos sobre o namoro dos dois circula na internet e entre os fãs dos atores. Há dois meses, eles foram flagrados se beijando em um aeroporto. João e Bruna também chegaram a assistir juntinhos o desfile da nova marca de Sasha Meneghel, melhor amiga da atriz.

Os atores se aproximaram durante as gravações da série “Amor da minha vida”, do Disney+, no qual eles fizeram parte do elenco.